10.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß in Fischach

Auf dem Supermarktparkplatz an der Blumenstraße hat es am Freitag gekracht.

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist am Freitag gegen 12.45 Uhr bei einem Unfall in Fischach entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte eine 76-jährige Autofahrerin den Bogen beim Einbiegen auf einen Supermarktparkplatz von der Blumenstraße kommend zu weit genommen. Ihr Wagen stieß deshalb mit dem Wagen einer 61-jährigen Frau zusammen. Die 61-Jährige wollte vom Parkplatz aus auf die Blumenstraße ausfahren. Am Wagen der 76-jährigen Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, am Wagen der 61-Jährigen beträgt er etwa 6000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. (AZ)