29 Plätze fehlen: So will Fischach die Kindergartensituation verbessern

In Fischach fehlen bei den Kindergärten insgesamt 29 Plätze. Aber die Anmietung von Räumen und eine weitere Gruppenplanung sollen für Entlastung sorgen.

Bürgermeister Peter Ziegelmeier machte es bei der Vorstellung des Haushalts 2021 unmissverständlich deutlich, dass die Marktgemeinde Fischach aufgrund der finanziellen Situation nicht umhin komme, Steuern und Gebühren zu erhöhen. So stand bei der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderats unter anderem die Änderung der Satzung zur Erhebung der Hundesteuer auf der Agenda.

Geschäftsstellenleiter Rudolf Thoma begründete die Erhöhung der Hundesteuer ausführlich mit dem damit verbundenen Defizit. Die Einnahmen aus dieser Steuer belaufen sich derzeit für die Marktgemeinde auf rund 20.500 Euro, erläuterte er. Für den ersten Hund seien 50 Euro, für den zweiten 100 und für jeden weiteren Vierbeiner 150 Euro zu bezahlen, für Kampfhunde 400 Euro. In Fischach halten 297 Haushalte insgesamt 364 Hunde. Für diese Vierbeiner sind im Gemeindebereich 24 Hundetoiletten mit Spender für Hundekottüten aufgestellt. "Allein das Leeren dieser Abfalleimer kostet im Jahr knapp 19.000 Euro", so Thoma. "Hinzu kommen jährliche Kosten von 2.100 Euro für die Hundetoiletten und der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung der Hundesteuer."

Halten von Kampfhunden kostet in Fischach weiterhin 400 Euro

Der Geschäftsstellenleiter schlug deshalb vor, die Steuer für den ersten Hund auf 75, für den zweiten auf 120 und den dritten auf 200 Euro zu erhöhen. Für Kampfhunde solle der Betrag bei 400 Euro belassen, die Hundesteuer künftig aber nicht mehr durch die Vorlage eines Negativzeugnisses auf den Normalpreis vermindert werden. Weiter nannte er den Wegfall der bisherigen Züchtersteuer. Nach der neuen Satzung sei das Halten von Hunden allein zu Erwerbszwecken steuerfrei. Zudem seien Hunde nur noch im Jahr der Aufnahme aus einem geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl steuerbegünstigt.

Bei der anschließenden Debatte begrüßten unter anderem Ines Penzhorn und Michael Menner die Erhöhung der Hundesteuer, um das Defizit in diesem Bereich auszugleichen. Abgelehnt wurde allerdings der Bestandschutz der bisher erfassten Kampfhunde auf den Normalpreis. Hier kommen nun auf die Halter jährliche Kosten von 200 Euro zu.

Saisonkarten für das Fischacher Naturfreibad gibt es heuer nicht

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit geänderten Öffnungszeiten im Naturfreibad wurde auch einstimmig eine Änderung der Gebührensatzung beschlossen. So werden in dieser Badesaison Halbtages-, Tages-, Familien- und Halbtages-Sechser-Karten angeboten. Saisonkarten gibt es heuer nicht. Darüber hinaus teilte Bürgermeister Peter Ziegelmeier den Abschluss der Bedarfsermittlungen bei den örtlichen Kindergärten mit. Demnach fehlen in den Betreuungseinrichtungen in Willmatshofen (St. Vitus) fünf, in Fischach (St. Michael) 14 und im Wohlfühlhaus zehn Plätze, insgesamt also 29. In St. Vitus werden auch noch zwischen drei und fünf Krippenplätze benötigt.

Demgegenüber soll in Reitenbuch die Anmietung von Räumen mit Freigelände für mindestens eine Kindergartengruppe möglich sein. Weiter plant das Wohlfühlhaus voraussichtlich eine weitere Gruppe mit rund 25 Plätzen. Für die Planung eines sogenannten Waldkindergartens laufe noch die Bedarfsermittlung, so der Bürgermeister. Alles in allem sei die Situation in diesem Bereich momentan im Griff, betonte der Rathauschef.

