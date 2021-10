58-Jähriger nach Betriebsunfall in Fischach verletzt

Ein 58-Jähriger rutscht beim Absteigen ab und verletzt sich an der Schulter und der Brust. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 58-Jähriger ist nach einem Betriebsunfall in Fischach ins Krankhaus eingeliefert worden. Laut Polizei verletzt sich der Mann am Mittwoch gegen 11.15 Uhr bei seiner Arbeit am Fischacher Verladebahnhof. Ohne Fremdeinwirkung rutschte er demnach beim Absteigen von einer Erhöhung aus und verletzte sich an der Schulter und im Brustbereich. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass der Mann nicht lebensgefährlich verletzt sei. (kinp)