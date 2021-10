69-Jährige stirbt in Fischacher Supermarkt

Beim Einkaufen in einem Fischacher Supermarkt bricht eine 69-Jährige am Montag plötzlich zusammen. Erfolglos versuchen Sanitäter die Frau zu reanimieren.

Eine 69-Jährige ist laut Polizei am Montagnachmittag in einem Supermarkt in Fischach verstorben. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, brach die Dame beim Einkaufen gegen 15 Uhr zusammen. Die genauen Hintergründe sind unklar. Kurz darauf trafen Sanitäter ein, welche die Frau reanimieren wollten. Doch die Reanimierung sei erfolglos verlaufen, teilt die Polizei mit.

Auch ein Rettungshubschrauber sei am Nachmittag in der Nähe des Supermarkts an der Augsburger Straße gelandet, teilt die Polizei mit. Letztlich konnten die Sanitäter allerdings nichts mehr für die Dame tun. (kinp)