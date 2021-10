86-Jährige verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Hoher Sachschaden ist bei Unfall mitten in Fischach entstanden: Gegen sieben Uhr morgens übersah eine 86-jährige Autofahrerin am Montag einen anderen Wagen.

Hoher Sachschaden ist bei Unfall mitten in Fischach entstanden: Gegen sieben Uhr morgens übersah eine 86-jährige Autofahrerin am Montag beim Linksabbiegen einen auf der Poststraße in westliche Richtung fahrenden Wagen, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei blieben die Frau und der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf über 23.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Fischach sicherte die Unfallstelle und reinigte im Anschluss die Fahrbahn. (AZ)