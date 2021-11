Fischach

11:33 Uhr

Am Siedlerberg in Fischach startet im Frühjahr der Straßenausbau

Mit dem Ausbau der Straße Am Siedlerberg in Fischach soll im Frühjahr 2022 begonnen werden. Ein Gehweg ist dort nicht vorgesehen. Eine Mittelrinne soll das Wasser zu den Kanalabläufen leiten.

Von Siegfried P. Rupprecht

Einen wichtigen Schritt nach vorne machte die Ausbauplanung für die Straße Am Siedlerberg in Fischach. Der Marktgemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung das von Marktbaumeister Winfried Rindle vorgetragene Konzept. Das Votum dazu fiel einstimmig.

