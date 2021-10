Analyse: So viel Geld verdienen die Fischacher im Durchschnitt

Plus Wie wird sich Fischach entwickeln? Neben dem Einkommen wurde auch die Einwohnerzahl untersucht. Welche Herausforderungen und Probleme im sozialen Bereich es gibt.

Fischach sei eine Marktgemeinde mit vielen schönen Seiten, resümierte Günter Katheder-Göllner von der Jugendhilfeplanung im Landkreis Augsburg. Er verwies aber auch darauf, dass die Kommune mit Herausforderungen und Problemlagen im sozialen Bereich zu kämpfen habe. Diese Bilanz zog er bei der Vorstellung der Sozialraumanalyse und der Bevölkerungsentwicklung für den Ort in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats.