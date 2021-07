Über 50.000 Euro Schaden: Heuballenpresse in Aretsried beginnt zu brennen

Möglicherweise durch eine Überhitzung fängt eine Heuballenpresse in Aretsried Feuer. Ähnliches war bereits Anfang der Woche auf einem anderen Feld passiert.

Erneut hat es einen Brand an einer Heuballenpresse gegeben. Das Feuer brach am Donnerstag um 17.55 Uhr bei Arbeiten auf einem Feld im Bereich der Verlängerung der Birkenalle in Aretsried aus.

Ein 21-jähriger Arbeiter eines Lohnunternehmens war mit seinem Deutz-Traktor und angehängter Viereckballenpresse gerade beim Pressen der Heuballen, als laut Polizei der vordere Bereich der Maschine zu brennen begann. Der junge Mann fuhr sofort vom Feld auf einen angrenzenden Feldweg und koppelte den Anhänger ab. Dadurch konnte ein noch größerer Schaden verhindert werden. Die Feuerwehren aus Fischach war mit 25 Kräften im Einsatz und wurde von zwölf Personen der Wehr aus Aretsried unterstützt. Es entstand ein Brandschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt oder einer Überhitzung der Presse ausgegangen.

Ähnliches war bereits am Dienstag auf einem abgedroschenen Getreidefeld zwischen Oberschöneberg und Stadel passiert. Auch hier hatte vermutlich ein technischer Defekt zu einer Überhitzung der Presse und so zu einem Brand geführt. Der Schaden betrug in diesem Fall rund 8000 Euro. (thia)