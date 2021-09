Auf Hauptstraße gewendet: Unfall mit hohem Schaden in Fischach

Beim Ausparken und Wenden hat sich eine Autofahrerin in Fischach in der Hauptstraße verschätzt. Mit hohem Schaden als Folge.

Verschätzt hat sich eine Autofahrerin in Fischach beim Ausparken. Am Samstag, 25. September, gegen 10.05 Uhr, fuhr eine 51 Jahre alte Frau in Fischach auf Höhe der Hauptstraße 3 mit ihrem Wagen aus einer Parklücke und wollte auf der Fahrbahn wenden. Dabei touchierte sie das geparkte Auto einer 53-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. (jah)

