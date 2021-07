Beim Ausparken hat es in Fischach gekracht

Ein 82-jähriger Autofahrer hat seinen Wagen beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in Fischach gegen einen BMW gelenkt.

Einen Sachschaden von etwa 2000 Euro hat ein 82-jähriger Opelfahrer laut Polizei am Dienstag in Fischach verursacht. Er parkte seinen Wagen kurz vor 9 Uhr rückwärts auf einem Supermarktparkplatz an der Hauptstraße aus. Dabei beschädigte er einen parkenden BMW an der linken Autotür. (AZ)