Busfahrer und Autofahrer bleiben auf der A2 an den Spiegeln hängen

Zwischen Aretsried und Fischach kommt es in einer Linkskurve zur Streifkollison zweier Fahrzeuge.

Ein Busfahrer und ein Autofahrer sind mit ihren Außenspiegeln hängengeblieben. Passiert ist der Unfall in einer Kurve auf der Kreisstraße zwischen Aretsried und Fischach.

Der 45-jährige Busfahrer war laut Polizei am Montag um 6.40 Uhr auf der A2 in Richtung Fischach unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam ihm ein Volvo entgegen. Dabei kam es zu einer Streifkollision der linken Außenspiegel. Der Gesamtschaden wird mit rund 1000 Euro beziffert. (thia)