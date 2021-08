Fischach

vor 34 Min.

Die Hardcore-Schwimmer im Fischacher Freibad - was treibt sie an?

Plus Einige hart gesottene Schwimmer lassen sich nicht vom schlechten Wetter den Spaß verderben. Täglich ziehen sie im Fischacher Freibad ihre Bahnen. Warum machen sie das?

Von Bianca Dimarsico

19 Grad hat das Wasser im Naturfreibad Fischach am Freitag. Draußen an der Luft ist es noch kälter. Trotzdem steht Bernd Merk aus Itzlishofen bereits um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz. Pünktlich zur Freibadöffnung. Seit fünf Jahren kommt er fast jeden Morgen für ein bis zwei Stunden zum Schwimmen her. "Seit ich in Rente bin, nutze ich die freie Zeit", erzählt Merk. Die Kälte störe ihn nicht. "Man gewöhnt sich daran. Inzwischen ist es mir schon fast zu warm, wenn das Wasser mal 24 Grad hat", so der Itzlishofer. Er ist nicht der einzige, der auch bei Kälte ins Fischacher Bad kommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen