Fischach

05.08.2021

Eine Extra-Feier für jede Abschlussklasse in Fischach

Jede der drei Abschlussklassen der Mittelschule Fischach-Langenneufnach feierte in der Staudenlandhalle. So konnten die Familien an diesem Tag dabei sein.

Von Karen Luible

Es waren schwierige Schuljahre, ohne Abschlussfahrt und Tanzkurs, doch „Die guten Zeiten, die sind jetzt“, sagte Rektorin Elisabeth Kick und nahm Bezug auf die Fußball-Europameisterschaft. Sie verglich die Arbeit in der Schule mit dem Training einer Mannschaft und billigte ihren Schülern augenzwinkernd den größeren Erfolg zu. Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier und die Elternbeiratsvorsitzende Tanja Prieglmeir schlossen sich in ihren Reden der Rektorin an und ermutigten den Absolventen, an sich zu glauben. Schließlich hatten sie alle gezeigt, dass sie auch in Krisensituationen leistungsfähig sind. Lehrkräfte wie auch Schüler und Schülerinnen blickten auf die vergangenen Jahre zurück und man merkte deutlich die „Verbundenheit mit den Schülern“, die den Bürgermeister nach eigenen Worten so beeindruckte. 33 Schüler und Schülerinnen verließen die Schule mit dem Mittelschulabschluss oder sogar mit dem Qualifizierenden Mittelschulabschluss. "Die guten Zeiten, die sind jetzt" 26 hatten den Mittleren Bildungsabschluss erreicht. Sie konnten nun ihre Zeugnisse in ganz individuellem Bühnenflair, mit eigener Musik und Portraits entgegennehmen. Man sah die niedlichen Erstklässler, die erwachsene jungen Menschen geworden sind, die den Augenblick des Erfolgs sichtlich genossen und merkten: „Die guten Zeiten, die sind jetzt“. Stellvertretend für alle Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule Fischach die Besten der Klasse 10aM von links: Aylin Uzun, Fabrice Derwig und Tanja Strobel. Foto: Karen Luible „Wir sollten dieses Format der Entlassfeiern beibehalten, die Jugendlichen stehen richtig im Mittelpunkt“, meinte im Anschluss Rektorin Elisabeth Kick und schon stiegen die Ballons mit den „Wunschkarten“ auf und verschwanden im strahlenden Blau des wolkenlosen Abendhimmels. Lesen Sie dazu auch Fischach Plus In Fischach wohnen „Staudenpiloten“ mit drahtigem Fell auf vier Beinen

