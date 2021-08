Fischach

06:30 Uhr

Fischacher Kita St. Vitus wächst bis nach Reitenbuch

Plus Die Gemeinde Fischach richtet mit ihren Partnern eine neue Kita-Gruppe in Reitenbuch ein. Ab September sollen dort zunächst 15 Kinder unterkommen. Das ist besonders.

Von Jana Tallevi

Zum September soll hier alles bereit sein für den Einzug von zunächst 15 Kindern: Weil die Kitas in Fischach voll sind, entsteht gerade eine weitere Kindergartengruppe in den Räumen des St. Josefsheims in Reitenbuch. Die Außengruppe des Kindergartens St. Vitus in Willmatshofen war nötig geworden, weil nach der Abfrage bei den Eltern im Frühjahr ein erhöhter Bedarf festgestellt worden ist, so Bürgermeister Peter Ziegelmeier. Allerdings sei die Nachfrage dann doch nicht groß genug gewesen, um gleich einen neuen Kindergarten zu bauen, so der Bürgermeister. Denn auch dafür gibt es schon Pläne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen