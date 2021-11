Fischach

12:58 Uhr

Fischacher Tafel: „Niemand muss sich schämen“

Peter Reidel rechts ist der Initiator der Tafel in Fischach. Zusammen mit seiner Frau Christine Disse-Reidel und weiteren Unterstützern werden mittlerweile rund 45 Kunden versorgt.

Plus Von Zahnbürsten bis Fruchtjoghurt reicht das Angebot der Tafel in Fischach. Der Initiator Peter Reidel erzählt, warum die Tafel vor Ort so notwendig ist.

Von Josefine Wunderwald

Etwa eine Stunde vor Öffnung der Fischacher Tafel laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Helfer sortieren Ware in die Regale und Kühlschränke, es stapeln sich Kisten mit frischem Gemüse, Gebäck, Nudeln und Mehl. Im Lager gibt es noch mehr: Schokolade, Fertigsuppe, Kaffee. "Den bekommen wir nur einmal im Monat", erzählt Peter Reidel, Initiator der Tafel. Auch Geflügelwurst sei immer im Angebot, so Reidel: "Wir haben schließlich viele muslimische Kunden." Die Produkte kommen von den verschiedensten Einzelhandelsfilialen aus dem Ort.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

