Fischacher können über Carsharing entscheiden

Rund zwölf Prozent mehr Fahrzeuge als noch vor sechs Jahren sind im Gemeindegebiet von Fischach unterwegs. Die Verwaltung sucht daher nach Alternativen.

Die Einwohnerzahl in Fischach ist im Zeitraum von 2015 bis 2020 um rund acht Prozent gewachsen. Somit hat sich auch der Kraftfahrzeugbestand um circa zwölf Prozent erhöht. Da bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben der jeweils erforderliche Stellplatzbedarf und auch die Zahl der Parkplätze im Gemeindegebiet immer wieder ein Thema sind, sucht die Verwaltung nun nach Alternativen und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

"Schließlich stellt die Mehrfachnutzung eines Fahrzeugs auch einen nicht unerheblichen Beitrag zum Umweltschutz dar", teilt die Verwaltung nun mit. Aus diesen Gründen habe der Marktgemeinderat darüber diskutiert, ob es nicht sinnvoll sei, wenn all diejenigen, die nicht täglich auf ein Auto angewiesen sind, sich ein Fahrzeug teilen. Dies könne in Form eines stationsbasierten Carsharing-Angebots ermöglicht werden. Und so soll es funktionieren.

Carsharing in Fischach: Monatliche Grundgebühr beträgt sieben Euro

Für die zur Verfügung stehenden Autos würde die Gemeinde feste Parkplätze einrichten. Um am Carsharing-Angebot teilzunehmen, fällt für Privatkunden eine monatliche Grundgebühr in Höhe von sieben Euro an. Wer ein AVV-Abonnement besitzt, braucht nichts zu bezahlen. Zusätzlich zu der Gebühr würden bei Fahrten weitere Zeit- und Kilometerkosten anfallen. Darin enthalten sind Treibstoff, Kundendienst und Reinigungskosten. Eine Buchung wäre telefonisch oder online rund um die Uhr möglich.

Voraussetzung für ein Carsharing in Fischach wäre jedoch nach dem Beschluss des Marktgemeinderates, dass in der Gemeinde auch tatsächlicher Bedarf für ein solches Projekt besteht. Wer grundsätzlich Interesse an einem Carsharing-Angebot hat, kann dies der Verwaltung bis zum 30. November unter der Telefonnummer 08236/58127 oder per E-Mail an rathaus@fischach.bayern.de melden.

Das ist übrigens schon der zweite Versuch, in Fischach ein Carsharing-Angebot zu installieren. Vor knapp drei Jahren, Anfang 2019, hatte es schon einmal einen ähnlichen Vorstoß gegeben. Doch das Interesse war anschließend zu gering, als dass sich Carsharing in Fischach gelohnt hätte: Zwar, so berichtete der Bürgermeister damals, sei die Infoseite 500 Mal angeklickt worden. Am Ende hatten sich aber nur drei Personen bei der Verwaltung gemeldet, die sich für Carsharing anmelden wollten. Gleichzeitig war die Nachfrage in benachbarten Gemeinden, etwa Diedorf, gut und das Konzept konnte starten. (AZ, mit rusi)