Fischach

06:30 Uhr

Im Naturfreibad Fischach darf jetzt wieder gebadet werden

Plus Mit einem Sprung ins Wasser einfach mal Corona vergessen: Das Naturfreibad Fischach ist in die neue Saison gestartet. Die Pandemie erfordert jedoch noch Auflagen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Lange erwartet: Das Naturfreibad Fischach ist nach 20 Monaten in die neue Saison gestartet. Allerdings gelten für den Freizeitspaß wegen der Corona-Pandemie eine Reihe von Auflagen. So ist die Zahl auf 600 Besucher beschränkt. Mittags wird eine Stunde für Reinigungsarbeiten geschlossen. Wie es am Eröffnungssonntag dort aussah.

Themen folgen