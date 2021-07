Interview: Warum läuft ein Mann ganz allein den Marathon?

Plus Benedikt Ziegelmeiers Langestreckenpremiere fand in Fischach unter ganz besonderen Umständen statt. Angefeuert wurde er bei seinem Kampf gegen die Uhr von den Bewohnern eines Altenheimes.

Es hat nicht gereicht. Bei seinem ersten Marathon rund um das Altenheim Schloss Elmischwang in Fischach hat Benedikt Ziegelmeier sein Ziel, die 42,195 Kilometer unter drei Stunden zu absolvieren, verpasst. Da half auch die Aufmunterung und Unterstützung der Bewohner des Seniorenheimes, in dem der 33-jährige Sohn des Fischacher Bürgermeisters arbeitet, nicht. Nach dem Lauf stand der ehrgeizige Sportler Rede und Antwort.