Fischach-Itzlishofen

vor 16 Min.

Schäferhund beißt Dreijährigen in Itzlishofen mitten ins Gesicht

Mitten ins Gesicht hat ein Schäferhund am Sonntag einen kleinen Buben in Itzlishofen gebissen.

Plus Während sich der Großvater des Buben mit einem Hundeführer unterhält, beißt das Tier plötzlich zu. Nun werden Experten der Königsbrunner Diensthundestaffel zu Rate gezogen.

Von Fischach-Itzlishofen

Mitten ins Gesicht hat ein Schäferhund am Sonntag einen kleinen Buben in Itzlishofen gebissen. Der Dreijährige musste daraufhin mit Fleischwunden unterhalb des Auges mit dem Krankenwagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

