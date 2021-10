Lautlose E-Autos im Landkreis Augsburg: für blinde Menschen eine Gefahr

Plus Modern, leise, umweltfreundlich: E-Autos sollen die Zukunft sein. Für Rosemarie Gerstl stellen sie ein Risiko dar. Künstliche Warntöne sind noch zu selten.

Seit sie 23 Jahre alt ist, ist Rosemarie Gerstl aus Tronetshofen bei Fischach blind. Früher sei sie selbst gerne Auto gefahren, doch seit ihrer Erblindung ist der Straßenverkehr für sie vor allem eines: gefährlich.