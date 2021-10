Marktsonntag in Fischach lädt zum Einkaufen und Bummeln ein

Am 17. Oktober ist Marktsonntag in Fischach. Neben den Ständen der Fieranten gibt es wieder einen Flohmarkt und Leckeres zu essen.

In Fischach werden am Marktsonntag, 17. Oktober, ab 9 Uhr etwa 35 Fieranten an der Hauptstraße ihre Verkaufsstände öffnen. Ab 13 Uhr sind dann auch die Ladengeschäfte geöffnet. Zudem findet auf dem Marktplatz ein Flohmarkt statt.

Auch für den kleinen Hunger ist gesorgt: Die Veteranen- und Reservistenkameradschaft Fischach bietet einen deftigen Eintopf und schmackhafte Würste, Getränke und Kaffee an und der TSV ist mit einem Würstlstand vertreten.

Zu kaufen gibt es unter anderem allerlei Bekleidung, Spielwaren, Lederwaren, Schmuck, Töpferwaren, Haushaltswaren, Lebensmittel aus der Region, Geschenkartikel, Mineralien und Süßwaren. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Sperrungen am Marktsonntag

Wegen des Marktes ist am Sonntag die Fischacher Hauptstraße ab 7 Uhr zwischen den Einmündungen Kohlbergstraße und Augsburger Straße gesperrt. Auch die Mühlstraße ist bis zur Kreuzung Schmutterweg nicht befahrbar. Die Umleitung führt gut ausgeschildert über die Scheppacher-, Erlen- und Kohlbergstraße. Besucher können unter anderem auf dem Bahnhofsgelände parken. (AZ)

