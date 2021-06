Fischach

06:00 Uhr

Mehr als 60 Kita-Kinder sind in Fischach in Quarantäne

Das Gelände ist verwaist. Über 60 Kinder von St. Michael in Fischach sind wegen Corona in Quarantäne.

Plus Wegen zwei Infizierter sind alle Kinder der Kita St. Michael in häuslicher Isolation. Warum die Leiterin auf das Gesundheitsamt sauer ist, aber auch die massiven Vorwürfe mancher Eltern nicht versteht.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der katholische Kindergarten St. Michael am Schmutterweg in Fischach ist in normalen Zeiten ein Haus voller Leben. Doch derzeit ist weit und breit kein fröhliches Kinderlachen zu hören. Bis mindestens Donnerstag, 24. Juni, herrscht in der Betreuungseinrichtung noch diese Stille. Wegen zwei infizierter Kinder sind derzeit 61 Kinder sowie deren Erzieherinnen vorsorglich in häuslicher Quarantäne. "Eine harte Nummer", wie die Leiterin der Erziehungseinrichtung, Simone Schörgendorfer, gesteht. Sie meint damit aber nicht nur die Infektion selbst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen