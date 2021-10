Fischach

11:38 Uhr

Mutter aus Fischach wollte Maskenpflicht abschaffen: Petition "positiv erledigt"

Eine Mutter aus Fischach wollte per Petition gegen die Maskenpflicht an Schulen vorgehen. Das hat sich jetzt erledigt.

Plus Eine Mutter zweier Kinder aus Fischach hat sich per Petition gegen die Maskenpflicht und für Spucktests an Schulen eingesetzt. Jetzt wurden die Petition im Ausschuss behandelt.

Gleich mit mehreren gleichlautenden Eingaben hat sich der Ausschuss für Bildung und Kultus in München in dieser Woche beschäftigt. Bürgerinnen und Bürger hatten über eine Petition versucht, die Masken- und Testpflicht an Schulen aufzuheben. Auch eine Mutter aus Fischach, deren beide Kinder die Grundschule und das Gymnasium besuchen, hatte sich bereits im Juni an den Vorsitzenden Markus Bayerbach von der AfD gewandt, um unter anderem schnellstmöglich Spucktests einzuführen und Masken abzuschaffen. Nun standen diese Eingaben zwar am Donnerstag auf der Tagesordnung, waren aber mittlerweile größtenteils von der aktuellen Entwicklung eingeholt worden.

