Nach Corona-Fällen: Kindergarten in Fischach darf Freitag wieder öffnen

Plus Vor der Rückkehr in Betrieb im Fischacher Kindergarten geht es zum Corona-Test. Wie Familien die zweiwöchige Zwangsschließung erlebt haben.

Ab Freitag kehrt das Kinderlachen in den Katholischen Kindergarten St. Michael in Fischach zurück und die kleinen Abenteurer dürfen Schaukel und Klettergerüst erobern. Nach zweiwöchiger vorsorglicher häuslicher Quarantäne wegen zweier coronainfizierter Kinder (wir berichteten) hat die Betreuungseinrichtung wieder ihre Pforten geöffnet. Doch ohne Kontrolle geht nichts. "Die Kinder müssen beim Einlass einen Corona-Negativtest vorweisen", sagt die Leiterin der Betreuungseinrichtung, Simone Schörgendorfer.