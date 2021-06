Radlserie: Hinter Fischach beginnt das Allgäu-Urlaubsfeeling

Plus Sattes Grün, der Geruch von Misthaufen und frisch gemähtem Heu sind ständige Begleiter auf der hügeligen Staudenrunde auf dem Fahrrad mit Herbert Böck.

Zu seinem 60. Geburtstag hat ihm die Krankenkasse ein neuen Knie spendiert und er sich selbst ein E-Bike. Seitdem kann Herbert Böck wieder uneingeschränkt seiner Leidenschaft frönen. "Die Staudenhügel sind wieder schmerzfrei zu erklimmen", lacht der Fischacher, der sämtliche Rad- und Feldwege in seiner Heimat inzwischen in- und auswendig kennt. Er weiß aber auch, wo sich ein die schönen Biergärten für den kleinen Hunger und Durst zwischendurch befinden. Die Staudenrunde, die er ausgesucht hat, vermittelt gleich hinter Fischach das wohlige Gefühl eines Allgäu-Urlaubs. Sattes Grün, glückliche Kühe und der Geruch von Misthaufen und Heu werden uns auf der gesamten Strecke begleiten.