Regen beendet die Serenade mit dem Musikverein Fischach

Plus Eine knappe Stunde lang können die Musikerinnen und Musiker im Park von Schloss Elmischwang beweisen, dass sie ihr Leistungsniveau haben halten können.

"Wann beginnt der Regen?" Das war die große Frage bei der Serenade in Fischach. "Nach meiner App um 17 Uhr", sagte ein Besucher. "Bei mir erst um 18 Uhr", wusste ein anderer. Sorgenvoll gingen die Blicke zum Himmel, doch glücklicherweise konnte die Veranstaltung schließlich doch noch stattfinden - allerdings nicht bis zum Ende durchgeführt werden.