Fischach-Reitenbuch

06:00 Uhr

Missbrauch im Kinderheim Reitenbuch: Abschlussbericht wird vorgestellt

Systematisch wurden Kinder in dem Heim in Reitenbuch missbraucht. Die Fälle ereigneten sich bereits vor Jahrzehnten. Doch erst jetzt werden sie aufgearbeitet.

Systematisch wurden Kinder, die im Heim in Reitenbuch lebten, missbraucht. Immer mehr Fälle kamen ans Licht. Erst nach Jahrzehnten wurden sie aufgearbeitet.

Von Philipp Kinne

Die Geschichten ehemaliger Bewohner des Kinderheims in Reitenbuch sind nur schwer zu ertragen. Bis heute leiden Menschen, die als Kind in der Einrichtung missbraucht wurden. Dutzende Fälle von Misshandlung kamen in den vergangenen Monaten ans Licht. Nach der Berichterstattung unserer Redaktion gründete sich eine Expertengruppe, welche den Missbrauch in der Zeit zwischen den 1950er- und 1980er-Jahren untersuchte. Sie stellt am Donnerstag ihren Abschlussbericht vor.

