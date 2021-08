Nachbar lässt Luft aus Reifen eines Autos in Reitenbuch

Ein Nachbar ärgert sich über falsch abgestellte Fahrzeuge. Was er dann jedoch unternimmt, hat strafrechtliche Folgen.

Weil er sich über verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge ärgerte, ist ein Anwohner aus der Dorfstraße in Reitenbuch aktiv geworden. Wie die Polizei berichtet, kam es wegen der so abgestellten Fahrzeuge am frühen Sonntagmorgen, 8. August, zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Dem Mann war dies jedoch zu viel und er manipulierte mit einem Zahnstocher die Reifenventile eines der abgestellten Fahrzeuge. Dadurch wurden diese so beschädigt, dass drei der vier Reifen dauerhaft Luft verloren und das Fahrzeug dadurch nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden könnte sich auf bis zu 1200 Euro belaufen. Den Täter erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. (jah)

