Polizeieinsatz: Mann bewaffnet sich mit Küchenmessern in Reitenbuch

Ein Streit eines Paares in Reitenbuch eskaliert in der Wohnung. Die Frau ruft in ihrer Not die Polizei. Der Einsatz nimmt dann eine größere Dimension an.

Ein großer Polizeieinsatz fand am Montag am späten Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus im Fischacher Ortsteil Reitenbuch statt. Inzwischen sind die Details des Vorfalls bekannt. Ein stark alkoholisierter 40-jähriger Mann war mit seiner 34-jährigen Lebenspartnerin in Streit geraten und fing zu randalieren an. Als sich die 34-Jährige nicht mehr zu helfen wusste, rief sie die Polizei. Ihr Partner bewaffnete sich daraufhin mit drei Küchenmessern und zog sich in den Dachbereich der Maisonettenwohnung zurück. Die Situation drohte zu eskalieren. Da die Lage unklar war, wurden mehrere Polizeistreifen nach Reitenbuch geschickt.

In Begleitung der als erstes eingetroffenen Streifenbeamten konnte die 34-Jährige unverletzt die Wohnung verlassen. Allerdings wollte der Mann nach Aufforderung durch die Polizei die Wohnung nicht mehr verlassen. Vielmehr zeigte er sich laut Polizei weiter sehr aggressiv mit einem Messer in der Hand am Fenster der Wohnung. Er drohte an, sich zu verletzen oder eventuell eindringende Beamte anzugreifen.

Die Bewohner wurden aus dem Haus gebeten

Deshalb mussten die Hausbewohner evakuiert, das Haus umstellt und die Dorfstraße abgesperrt werden. Bis zum Eintreffen der Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord blieb die Lage unverändert. Vor Ankunft der Verhandlungsgruppe verließ der 40-Jährige dann doch freiwillig gegen 17.39 Uhr das Haus und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Er wurde wegen Selbst- und Fremdgefährlichkeit in das Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren eingewiesen. Im Einsatz befanden sich sieben Polizeistreifen und drei Diensthundeführer. Personen wurden nicht verletzt. (kar)