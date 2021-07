Sozialstation bietet jetzt Tagespflege in Fischach

Plus Hier finden pflegebedürftige Menschen aus den Stauden einen Platz. Sie kommen morgens und fahren abends wieder heim. Das Angebot kommt gut an.

Im Zentrum von Fischach ist eine neue Tagespflege für Senioren entstanden, die nach dem Lockdown täglich nun Platz für elf pflegebedürftige Menschen aus dem südwestlichen Landkreis Augsburg bietet. Träger der nach dem Ortspatron St. Michael benannten Altenhilfeeinrichtung in der Blumenstraße ist die Schwabmünchner Sozialstation.