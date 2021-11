Stromkabel zwischen Wollmetshofen und Tronetshofen verschwindet unter der Erde

Die LEW bauen die Stromversorgung im Raum Fischach zwischen Wollmetshofen und Tronetshofen aufwendig um. Welche Gründe das hat.

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, verlegt derzeit eine neue 20-kV-Mittelspannungsleitung. Sie verläuft zwischen den Fischacher Ortsteilen Wollmetshofen und Tronetshofen über Unterrothan (Gemeinde Langenneufnach). Für die rund 475.000 Euro teure Leitung werden nach Unternehmensangaben abschnittsweise mehr als vier Kilometer Erdkabel verlegt.

Grund für die Neuverbindung von Wollmetshofen nach Tronetshofen ist die geplante Aufteilung des regionalen Hochspannungsnetzes in zwei Netzgebiete. Diese betreibt LVN dann als technisch getrennte Einheiten. Durch die Aufteilung in ein Nord- und Südnetz wird die Kapazität des Netzes erhöht, um kleinere Netzstörungen unterbrechungsfrei abzufangen. Hintergrund für diese Entwicklung ist verstärkte Einspeisung von regional erzeugtem Strom, zum Beispiel aus Sonnenenergie. Gerade diese soll in den kommenden Jahren im Augsburger Land massiv ausgebaut werden (wir berichteten).

Im Zuge dieser Aufteilung entflechtet LVN auch zwei 20-kV-Mittelspannungsverbindungen von Fischach nach Tronetshofen und nach Wollmetshofen. Fischach gehört künftig zum Nordnetz von LVN. Tronetshofen und Unterrothan, Wollmetshofen und Langenneufnach zählen dann zum Südnetz. Ohne eine neue Verbindung würden die Gemeinden im Südnetz in Zukunft nur noch über eine einzige Mittelspannungsleitung versorgt. Das neue Erdkabel stellt nun sicher, dass alle betroffenen Gemeinden auch künftig von zwei Seiten und damit doppelt angebunden sind.

Die Bauarbeiten begannen im März. Bei der Verlegung des Erdkabels setzt LVN auf verschiedene Methoden. Zuerst hat LVN das Kabel in bestimmten Abschnitten in einem Kabelgraben verlegt. Bei diesem Verfahren wird ein Graben in etwa einem Meter Tiefe ausgehoben, in den Leerrohre kommen. Der Kabelgraben wird dann verfüllt und das Stromkabel mithilfe eines Vorseils über eine Seilwinde in die Leerrohre gezogen. Diese Methode bietet sich vor allem innerorts an.

Wie ein Pflug die Stromversorgung sichert

Im Juni hat LVN dann in den übrigen Abschnitten mit der Kabelverlegung per Pflugverfahren begonnen. "Hierbei verwenden wir einen Verlegepflug, der wie ein großes Schwert aussieht und sich nach unten hin verbreitert", erklärt Projektleiter Herbert Röhrle. "Der Pflug schafft einen Tunnel. In den legen wir die Schutzrohre. In diese ziehen wir dann die Mittelspannungskabel ein. Das Pflugverfahren hat den Vorteil, nur eine relativ schmale Furche zu hinterlassen. Der Pflug benötigt bei der Arbeit jedoch viel Platz und kommt daher nur außerhalb von Ortschaften zum Einsatz."

Lesen Sie dazu auch

Ein Teil der neuen Mittelspannungsverbindung verläuft unter der Schmutter und der Neufnach sowie unter den Schienen der Staudenbahn. Damit die neue Leitung auch an diesen Stellen verlegt werden kann, wird mittels des sogenannten Horizontalspülbohrverfahrens ein Tunnel unter den Gewässern und Schienen gebohrt, in den LVN dann die Leitung samt Schutzrohren einzieht.

Im Zuge des Neubaus der Verbindung hat LVN außerdem eine neue Trafostation in Unterrothan aufgestellt. Um diese an das bestehende Netz anzubinden, hat LVN innerorts eine 200 Meter 1-kV-Niederspannungsleitung verlegt.

Stromkunden merken von den Arbeiten nach Unternehmensangaben kaum etwas, da die Stromversorgung in allen umliegenden Gemeinden gesichert bleibt. Nur in Unterrothan muss der Strom bei der Anbindung der neuen Leitung an das Bestandsnetz kurz abgeschaltet werden. LVN wird die Anwohnerinnen und Anwohner vorab über die kurzzeitige Stromabschaltung informieren. Die Bauarbeiten sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

So funktioniert das Stromnetz in Deutschland:

Das deutsche Stromnetz ist unterteilt in Übertragungsnetze (Höchstspannung) und Verteilnetze (Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung).

Die oft als "Stromautobahnen" bezeichneten Übertragungsnetze nehmen den in den Großkraftwerken produzierten Strom auf und transportieren diesen mit einer Höchstspannung von 380 Kilovolt (kV) über lange Entfernungen zu den Verbrauchsschwerpunkten.

Auf der Ebene der Verteilnetze wird der Strom in Hoch-, Mittel- und Niederspannung übertragen. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wird Strom zunehmend auch auf der Verteilnetzebene in das Übertragungsnetz zurückgespeist.

Hochspannung (110 kV) im regionalen Verteilnetz: Hochspannungsnetze übernehmen die regionale Verteilung von Strom. Sie verbinden wichtige Netzknotenpunkte in einer Region, etwa Ballungszentren oder sehr große Industriebetriebe.

Mittelspannung (10 kV bzw. 20 kV) im regionalen Verteilnetz: Mittelspannungsnetze verbinden die kleineren Ortschaften. Auf dieser Spannungsebene erfolgt die Versorgung von Industrie- und größeren Gewerbebetrieben.

Niederspannung (230 V bzw. 400 V) im lokalen Verteilnetz: Niederspannungsnetze sind für die Feinverteilung von Strom zuständig. Private Haushalte, kleinere Industriebetriebe, Gewerbe und Verwaltung beziehen hierüber ihren Strom. Die Niederspannung entspricht damit dem "Strom aus der Steckdose".

Umspannwerke beziehungsweise die Ortsnetzstationen und Trafohäuschen bilden die Verbindung zwischen den Spannungsebenen. Sie machen den Strom für die jeweilige Spannungsebene "kompatibel", indem sie die Spannung hoch- bzw. heruntersetzen. Quelle: LEW