Unbekannter besprüht Pflanzen in Fischach mit Essigsäure

Nachdem einige Pflanzen eines Vorgartens in Fischach mutmaßlich mit Essigsäure eingesprüht wurden, gingen sie ein, teilt die Polizei mit. Die Beamten gehen davon aus, dass zwischen Freitag und Samstag, Unbekannte die Pflanzen in einem Vorgarten eines Anwesens in der Ahornstraße mit Essigsäure besprüht haben. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)