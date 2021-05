Unbekannter fährt in Fischach einen Außenspiegel ab

An einem geparkten Vito wird der linke Außenspiegel abgefahren. Die Polizei findet grünen Farbabrieb an der Bruchstelle.

Der Firmenwagen war laut Polizei zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, auf einer Wendeplatte in der Kohlbergstraße 18B geparkt. In diesem Zeitraum hat ein bislang Unbekannter den linken Außenspiegel des Vito abgefahren. Bis auf den grünen Farbabrieb des Täterfahrzeuges liegen weitere Hinweise auf den Verursacher nicht vor. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. (thia)