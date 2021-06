Milchlaster übersieht in Willmatshofen einen BMW-Fahrer

Wegen eines Rangiermanövers muss ein 82-jähriger Autofahrer ausweichen. Dabei beschädigt er an seinem BMW die Reifen.

Widersprüchliche Angaben gibt es zu einem Unfall, der am Sonntag in Willmatshofen passiert ist. Dabei wären ein Milchlaster und ein BMW-Fahrer fast zusammengestoßen.

Etwa um 11 Uhr rangierte laut Polizei der 34-jährige Fahrer eines Milchtransporters rückwärts aus einem Anwesen in die Wilhelm-Wörle-Straße. Dabei übersah er einen 82-jährigen BMW-Fahrer, der seinerseits durch ein Ausweichmanöver nach links über den dortigen Bordstein fuhr. Am BMW entstand ein Reifenschaden in Höhe von 150 Euro. Einer der Beteiligten entfernte sich im Anschluss unberechtigt von der Unfallstelle. Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen bittet die Polizei um Zeugenhinweise, Telefon 08291/1890-0. (thia)