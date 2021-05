Zusammenstoß am Wertstoffhof in Fischach

Eine 51-jährige Autofahrerin passt einen kleinen Moment nicht auf. Der Sachschaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich.

Einen kleinen Moment hat eine Autofahrerin am Samstag in Fischach auf dem Gelände des Wertstoffhofs nicht aufgepasst. Die 51-Jährige verursachte dadurch einen Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Nach Auskunft der Frau wollte die Frau um kurz nach 10 Uhr das Gelände wieder verlassen. Als sie in die Buschelbergstraße einfuhr, übersah sie jedoch ein anderes Auto, das Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem aber glücklicherweise niemand verletzt wurde. (thia)