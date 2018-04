vor 16 Min.

Fischach freut sich auf fünf tolle Tage

Das Große Blasorchester des gastgebenden Musikvereins Fischach spielt am 10. und am 13. Mai zum Frühschoppen auf.

Den Saisonauftakt feiert die Staudenmetropole mit angesagten Partybands und viel Blasmusik im Festzelt

Von Walter Kleber

Auf Hochtouren laufen beim Musikverein Fischach seit Wochen die Vorbereitungen für das Volksfest, das in der Staudenmetropole alljährlich vom Musikverein organisiert und durchgeführt wird. Traditionell geht es am langen Vatertagswochenende auf dem Festplatz an der Buschelbergstraße fünf Tage lang hoch her. Heuer wird bereits vom 9. bis zum 13. Mai gefeiert. Das Festzeltvergnügen in der Marktgemeinde zählt damit stets zu den ersten Volksfesten in der noch jungen Saison nach einem langen Winter.

Entsprechend „heiß“ sind die Besucher bereits auf das Programm der fünf tollen Tage. Und da haben sich die Fischacher Musiker – allen voran die rührigen Vorsitzenden Andreas Thoma, Günther Thoma und Heiko Rehberger – auch heuer nicht lumpen lassen und wieder ein hochkarätiges Programm auf die Beine gestellt: „Für jeden (Musik-)Geschmack und für alle Altersklassen ist in dieser bunten Mischung etwas dabei!“, verraten die Organisatoren. Angesagte Partybands und zünftige Blaskapellen geben sich die Klinke im beheizten Festzelt in die Hand. Im Freigelände wartet zudem wieder ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften auf die Festbesucher.

Zurück in die kultigen 90er-Jahre

Eine Zeitreise zurück in die kultigen 90er-Jahre gibt es gleich zum Volksfestauftakt am Mittwoch, 9. Mai. Discjockey FabXL – dem Partypublikum als Chef-DJ der Kantine in Augsburg bekannt – mixt dazu den richtigen Sound. Zelteinlass ab 20.30 Uhr, Eintritt drei Euro. Der offizielle Startschuss zum Fischacher Volksfest fällt dann tags darauf, am Feiertag Christi Himmelfahrt, mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Peter Ziegelmeier und die Ustersbacher Brauereichefin Stefanie Schmid.

Zum anschließenden Frühschoppenkonzert greifen ab 10 Uhr die gastgebenden Musiker des Großen Fischacher Blasorchesters unter der Leitung des stellvertretenden Dirigenten Christoph Egge zu ihren Instrumenten. Um 14 Uhr übernehmen nahtlos die Kollegen vom Musikverein Siegertshofen. Für einen zünftigen Vatertagsausklang sind dann ab 18 Uhr die Aretsrieder Musikanten zuständig.

Überraschungsblasmusik aus dem Unterallgäu

„Achtung Partygefahr!“ heißt es am Freitag, 11. Mai, wenn die Partyband Alpenmafia den Besuchern im Festzelt bei der großen Dirndl-Party ab 20.30 Uhr einheizen wird. Die Stimmungsmafiosi sind beim Volksfest schon alte Bekannte. Zelteinlass ab 19 Uhr, Eintritt sechs Euro. Auf dieser Wellenlänge geht es Samstag, 12. Mai, weiter. Von den Oberneufnacher Musikanten wird im Festzelt die „Humpa-Bumpa-Revolution“ ausgerufen: ein mitreißendes Gaudiprogramm, gepaart mit hochkarätiger, „handgemachter“ Überraschungsblasmusik aus dem Unterallgäu. Eintritt frei.

Am Festsonntag, 13. Mai erklingt im Zelt dann noch einmal ausgiebig Blasmusik. Den Zeltgottesdienst um 10 Uhr umrahmt die Jugendkapelle des örtlichen Musikvereins. Das anschließende Frühschoppenkonzert bestreitet dann noch einmal das Große Blasorchester Fischach. Am Nachmittag ab 14 Uhr ist die Musikkapelle Walkertshofen zu Gast.

Den stimmungsvollen Schlussakkord des Fischacher Volksfestes 2018 setzen dann ab 18 Uhr die Schmuttertaler Musikanten aus Mickhausen. Sie versprechen unter der Leitung von Philipp Ramminger zum Finale noch einmal eine pfundige Blasmusik.

Nach den Veranstaltungen am Mittwoch, 9. Mai, und Freitag, 11. Mai, wird in Zusammenarbeit mit dem Busunternehmen Klaus Ziegelmeier auf drei Routen ein Shuttleservice angeboten. Einlass zu allen Veranstaltungen für Besucher unter 16 Jahren nur in Begleitung der Eltern. Das Festzelt ist beheizt. Tischreservierung am Freitag unter reservierung@volksfest-fischach.de.

