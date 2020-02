vor 27 Min.

Fischach will ein Zeichen gegen Rechts setzen

Auf dem Marktplatz in Fischach findet eine Mahnwache statt, um ein überparteiliches Zeichen zu setzen

Der Terror hat wieder einmal auch Deutschland erfasst. Bei einer Schießerei in zwei Bars im hessischen Hanau sind in der Nacht insgesamt neun Menschen ums Leben gekommen. Wenige Stunden später entdeckte die Polizei zwei weitere Leichen, darunter der mutmaßliche Todesschütze. Unter den Todesopfern sind nach ersten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden viele Menschen mit Migrationshintergrund. Die Tat erinnert an die Festnahmen vor wenigen Tagen in Mickhausen. Auch dort soll eine Terrorzelle Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime ins Auge gefasst haben.

Nicht nur in Mickhausen sind die Menschen fassungslos, dass dort der Anführer einer mutmaßlichen Neonazi-Terrorgruppe gewohnt haben soll, um mit Gleichgesinnten möglicherweise auch ein Attentat auf eine Moschee zu planen, ähnlich dem Anschlag im neuseeländischen Christchurch.

Auch im Umland sind viele Bürger schockiert. Die Verhaftung der Terrorverdächtigen nimmt der Ortsverband Stauden von Bündnis 90/Die Grünen zum Anlass, am Dienstag, 3. März, auf dem Marktplatz in Fischach eine Mahnwache gegen Rechts zu veranstalten. Beginn ist um 17.30 Uhr.

„Wegzuschauen gegen diese Auswüchse der Gesellschaft wäre das völlig falsche Signal“, meint Peter Reidel. Er ist einer der Sprecher des Ortsverbands. Er verweist in einem Gespräch mit unserer Zeitung explizit auf die Terrorgruppe, die sich „Der harte Kern“ genannt haben soll.

Nach bundesweiten Razzien, unter anderem in der Staudengemeinde Mickhausen, sind Haftbefehle gegen zwölf Männer erlassen worden. Bei den Rechtsextremisten wurden Waffen und Chemikalien zur geeigneten Herstellung von Sprengsätzen gefunden, im Haus des mutmaßlichen Anführers Werner S. in Mickhausen eine Pistole samt Munition. Laut einem Bericht im Spiegel soll der 53-Jährige bereits von den Behörden als „Gefährder“ eingestuft worden sein, also eine Person, von der eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen könne.

Die Grünen nennen als wirkungsvolles Mittel gegen Rechtsextremismus eine starke, demokratische Zivilgesellschaft. „Wir müssen eine klare Reaktion zeigen“, verdeutlicht Reidel. Die Mahnwache solle dazu beitragen.

Bürgermeister Peter Ziegelmeier habe seine Teilnahme bereits signalisiert, so Reidel weiter. Auch SPD und CSU seien dazu eingeladen worden. Ziel sei es, mit den Bürgern ein überparteiliches Signal gegen jegliche Art von Rechts zu setzen. (thia)

