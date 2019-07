vor 44 Min.

Fischach wird bei Bauherren immer beliebter

An der Augsburger Straße in Fischach/Ecke Scheppacher Straße soll ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten entstehen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Überwiegend nur mit Bauanträgen war der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass die Marktgemeinde große Anziehung auf Bauinteressenten ausübt.

Gleich eingangs ging es um die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit zwölf Wohneinheiten an der Augsburger Straße gegenüber der Esso-Tankstelle. Bereits im Mai wurde für dieses Bauprojekt das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Zwischenzeitlich sind allerdings unter anderem am Gebäudekörper und an den Balkonen im Dachgeschoss nochmals Veränderungen vorgenommen worden. Dabei wurde in den Eingabeplänen bei den Stellplätzen ein Bereich für eine Drehleiter dargestellt.

Auch bei der jetzigen Vorlage votierte der Gemeinderat einstimmig für das gemeindliche Einvernehmen, mit der Auflage, dass das Landratsamt die Einhaltung der Brandschutzvorschriften zu prüfen habe. Zudem wies er darauf hin, dass die örtlichen Feuerwehren keine Drehleiter besitzen und eine Anschaffung nicht beabsichtigt ist.

Keine Probleme machte ebenso der Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung für den Umbau eines bestehenden Geschäftsgebäudes am Marktplatz. Dort sollen im Erdgeschoss Büros entstehen. In den übrigen Geschossen ist eine Wohneinheit geplant, außerdem der Einbau eines Treppenhauses.

Gleich mehrere Bauvarianten wurden für ein Grundstück an der Hauptstraße im Fischacher Ortsteil Willmatshofen eingereicht. Doch ein Teil davon war wegen der zu hohen Grundflächenzahl (GRZ) nicht realisierbar. Die zuletzt vorgelegte Variation sehe die Bebauung mit drei Reihenhäuser und zwei Doppelhaushälften sowie zwölf Stellplätzen vor, erläuterte Marktbaumeister Roland Bröll.

Weiter befassten sich die Räte mit der geplanten Errichtung einer Einfriedung an der Waldstraße. Dort beabsichtigt der Eigentümer, die vorhandene Hecke und den Zaun entlang der Grundstücksgrenze zu entfernen und mit 1,80 Meter hohen Massivholz-Elementen zu ersetzen. Bei der Anordnung sollten immer abwechselnd zwei geschlossene Elemente und ein Rankgitter-Element im Wechsel aufgestellt werden.

Die Einfriedungssatzung schreibt jedoch nur einen sockellosen Zaun oder Zäune mit einem Beton- oder Steinsockel von 20 Zentimeter mit senkrechten Holzlatten oder Metallstäben und einer Höhe von einem beziehungsweise 1,20 Meter vor. Hier stimmte das Gremium einer Befreiung von den Festsetzungen der Einfriedungssatzung zu.

Bei der formlosen Bauvoranfrage zur Nutzung eines bestehenden Ladengeschäftes an der Augsburger Straße als Pizzalieferdienst erteilte die Gremiumsmitglieder das gemeindliche Einvernehmen mit Auflagen: So seien unter anderem mindestens drei Stellplätze auf dem Baugrundstück nachzuweisen.

