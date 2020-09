vor 17 Min.

Fischacher Rat lehnt Zuschuss für Orgel vorerst ab

Plus In diesem Jahr hat der Markt Fischach kein Geld für die Orgelsanierung. Auch das Sportheim muss erneuert werden.

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Orgel in der Fischacher Pfarrkirche St. Michael pfeift zwar noch nicht aus dem letzten Loch. Dennoch ist sie sanierungsbedürftig. Das Instrument stammt aus dem Jahr 1967. Vorgängerelemente des renommierten Orgelbauers Willibald Siemann gehen auf 1922 zurück. Die Orgel sei momentan noch funktionsfähig, meinte Organist Heinrich Horn bei der jüngsten Marktgemeinderatssitzung.

Das Instrument solle aber im Sinne einer rein mechanischen Spiel- und Registertraktur, statt elektrischer und elektronischer Technik, saniert werden, führte Pfarrer Markus Schrom in einem Schreiben aus. Dafür fallen Kosten in Höhe von rund 206000 Euro an. Um diesen Betrag aufbringen zu können, bat die Pfarreiengemeinschaft um einen nicht näher bezifferten Zuschuss.

Für die Sanierung gab es erst 75.000 Euro

Um diese Forderung richtig einzuordnen, erinnerte Bürgermeister Peter Ziegelmeier daran, dass die Kommune für die Sanierung der Pfarrkirche St. Michael zuletzt einen Zuschuss von 75.000 Euro gewährt habe. „Für die Sanierung der beiden Kapellen in Tronetshofen und Reitenbuch wurden aus allgemeinen Steuermitteln, also nach Zuwendungen, insgesamt 446.000 Euro aufgewendet.“ Für die Renovierung der Orgel in Aretsried habe der Markt 2015 einen Zuschuss von 4000 Euro gewährt. Kein Zuschussantrag sei dagegen für die im Rahmen der Instandsetzung der Kirche St. Jakobus in Wollmetshofen renovierten Orgel gestellt worden.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände müsse aus Sicht der Verwaltung für das laufende Haushaltsjahr eine Zuschussgewährung abgelehnt werden, verdeutlichte der Bürgermeister. Diese Entscheidung basiere auch auf den mehr als angespannten Etat der Kommune, ebenso wie der vordringlichen Finanzierung größerer Infrastrukturprojekte. Ziegelmeier schlug jedoch vor, den Antrag zur Beratung und Neuentscheidung ins Haushaltsjahr 2021 aufzunehmen. „Ein dort eventuell gefällter Zuschuss hängt jedoch auch dann von der jeweiligen Situation ab“, meinte er. Die Mitglieder des Marktrats schlossen sich diesem Vorschlag einstimmig an.

Breiten Raum nahm die Sanierung des Kabinen- und Heizungstraktes am Sportheim des TSV Fischach ein. Dort hatte der Verein in Eigenleistung Kanalverlegungsarbeiten durchgeführt. Bei dem Aushub wurde festgestellt, dass die Fundamente des Anbaus teilweise auf Baumstümpfe aufgelegt sind. Nach Untersuchungen stellte ein Sachverständiger erhebliche Rissbildungen im Bereich des Anbautrakts fest, gleichzeitig aber auch, dass eine unmittelbare Einsturzgefahr für die Anbaudecke, der Terrasse, nicht bestünde. Sekundärschäden wie die Zerstörung des Plattenbelags konnte er jedoch nicht ausschließen.

Als zeitnahe Sofortmaßnahme schlug der Fachmann ein kraftschlüssiges Verpressen der bestehenden Risse vor. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 8900 Euro. Weiter meinte der Sachverständige, dass mit diesen Arbeiten keine akute Gefahr mehr bestehen, die Rissursachen damit aber nicht beseitigt würden. Dies kann nur durch eine nachhaltige, aus seiner Sicht aber völlig unwirtschaftliche Fundamentsanierung erfolgen. Er empfahl deshalb mittelfristig den Abbruch des Anbaus.





Nun steht ein Neubau zur Debatte

Aufgrund dieser Sachlage informierte sich die Verwaltung über Fördermöglichkeiten für einen Neubau. Dafür boten sich der vom Freistaat neu aufgelegte „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ und ein Förderprogramm des Bundes an. Bei beiden ist nur die Kommune antragsberechtigt.

Unter diesen Aspekten beschloss das Gremium einstimmig, zunächst einen Antrag für einen Ersatzneubau im Rahmen der Förderprogramme zu stellen. Wenn eine Förderung nicht greifen sollte, votierte der Marktgemeinderat für eine Kostenübernahme der durchzuführenden Sofortmaßnahme.

