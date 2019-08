vor 18 Min.

Fischacher musizieren international

Musikverein fährt in die niederländische Kleinstadt Losser und tritt vor großer Kulisse auf

Rund 1500 Kilometer für die Hin- und Rückfahrt legte der Musikverein Fischach für sein Gastspiel in den Niederlanden zurück. Grund für die weitere Reise war eine Einladung des befreundeten niederländischen Vereins Böggelrieders en Daansers in Losser.

Den Verein und seine Mitglieder kannte man bereits aus vergangenen Reisen nach Hamburg oder Hessen, bei welchen man sich immer wieder begegnete und gemeinsam feierte. Diesmal sollte man die altbekannten Freunde jedoch in ihrer eigenen Heimat treffen, denn in Losser wurde das 65. Jubiläum des internationalen Folklorefestivals gefeiert.

Nach ihrer langen Reise wurden die Musiker am Freitagabend herzlichst von den Gastgebern empfangen. Neben dem Musikverein Fischach waren viele weitere Vereine aus Deutschland, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz eingeladen, sodass man viele neue Freundschaften schließen konnte.

Am Samstag folgte dann ein straffes Programm. Während man am Vormittag noch in eine Holzschuhfabrik fuhr, um die Herstellung der traditionellen Schuhe zu bewundern, standen am Nachmittag mehrere Auftritte auf dem Plan.

Zu Beginn untermalten die Fischacher den Einzug sämtlicher Vereine musikalisch und stimmten dann die Europahymne an, als die Nationalflaggen der verschiedenen Länder der teilnehmenden Vereine gehisst wurden. Auch im weiteren Tagesverlauf folgten noch verschiedene Auftritte, welche von den niederländischen Zuhörern stets mit Begeisterung aufgenommen wurden.

Am Sonntag mussten sich die Musiker dann erneut bewähren, denn für den frühen Nachmittag war ein Festumzug durch die schöne Kleinstadt geplant. Aufgrund der großen Zuschauerscharen und den überaus freundlichen Menschen war dieser für das Orchester jedoch eine große Bereicherung. Im Anschluss an den Umzug und ein letztes kurzes Standkonzert trennten sich die Fischacher schweren Herzens von den befreundeten Niederländern und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. (AL)

