vor 35 Min.

Fledermäuse: Sie sehen mit den Ohren

Im Umweltzentrum Schmuttertal lernen Kinder den Lebensraum der Fledermäuse spielerisch kennen und erfahren, weshalb sie in Deutschland gefährdet sind.

Von Brigitte Mellert

Sie sind klein, sie hängen über Kopf und manche Arten unter ihnen haben seit gruseligen Vampirfilmen einen ganz schlechten Ruf: Fledermäuse. Aber wie sind sie wirklich? Kinder haben am Mittwochabend zusammen mit ihren Eltern im Umweltzentrum Schmuttertal bei der „Bat-Night“ den Lebensraum der fliegenden Säugetiere spielerisch erkundet und gelernt, weswegen die Tiere vom Aussterben bedroht sind.

Biologin Susanna Eberl, die für den Verein Nanu, Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung, arbeitet, räumte mit einem gängigen Vorurteil auf: Nicht alle Fledermäuse sind Vampire. Nur drei Arten hätten es tatsächlich auf Blut abgesehen. Sie kommen hauptsächlich in Nord- und Südamerika vor und befallen Rinder. Die in Deutschland lebenden Fledermäuse würden sich ausschließlich von Insekten ernähren – eine Nahrungsquelle, die endlich ist.

Mit ein Grund, warum es immer weniger Fledermäuse gibt, sei das Insektensterben. Fressen die kleinen Säugetiere vergiftete Insekten, dann sterben sie ebenfalls. Aus diesem Grund sei das Volksbegehren für mehr Artenschutz in Bayern ein so großer Erfolg gewesen, sagte die Biologin. Sie hatte die Veranstaltung zusammen mit drei Studenten der Universität Augsburg in einem größeren Rahmen organisiert. Sie erklärte: „Seit 50 Millionen Jahren leben Fledermäuse schon auf unserer Erde.“ Rund 25 Arten gebe es in Deutschland. Jedoch: „Alle sind vom Aussterben bedroht.“

Die Nahrungsquelle wird für Fledermäuse knapp

Mit Blick auf die weiten Felder rund um das Umweltzentrum im Schmuttertal deutete sie ein weiteres Problem an und sagte: „Auch durch die Monokultur finden Fledermäuse kaum mehr Insekten.“

Ein weiterer Grund, warum es immer weniger der kleinen Nachtschwärmer gibt, sind die schwindenden Nistmöglichkeiten. „Früher haben Fledermäuse in Dachstühlen gelebt, seit diese ausgebaut und saniert wurden, können sie dort keine Nester mehr bauen“, erklärte Susanne Eberl. Einige Gemeinden würden jedoch Wert darauf legen, Gebäude so zu bauen, dass Fledermäuse dort weiterhin nisten könnten.

Eberle zeigte der Kindern und Erwachsenen, wo unter dem Dach des Umweltzentrums ein Nistkasten befestigt ist.

Jannis (links) und Rasmus Kassnel-Henneberg basteln Fledermausmasken. Bild: Michael Hochgemuth

Gespannt hörten die Kinder den Erklärungen der Biologin zu. Zu ihnen gehörte der zwölfjährige Jannis Kassnel-Henneberg. Er nahm zusammen mit seinem Bruder Rasmus und seinen Eltern an der „Bat-Night“ teil und wollte so viel wie möglich über die Tiere erfahren. Ein bisschen wusste er bereits über die Fledermaus, die die Filmemacher aus Hollywood für ein Millionenpublikum auf die Leinwand gebracht haben. „Es sind fliegende Säugetiere“, sagte der Bub, nachdem Biologin Eberle gefragt hatte, ob Fledermäuse denn Vögel seien. „In der Luft sehen ihre Flügel aus wie eine liegende Acht“, sagte der Zwölfjährige. Und Eberle erklärte: Fledermäuse sehen schlecht und orten ihre Beute mithilfe ihrer Ohren. Mit dem Fangspiel „Fledermaus und Motte“ konnten die Kinder erfahren, wie sich das anfühlt. Die Buben und Mädchen trugen dazu selbst gebastelte Fledermausmasken, die ihre Augen bedeckten. Nur durch den Zuruf „Motte, Motte, Motte“ hörten sie, wo sich die anderen Fledermäuse gerade befinden.

Die kindgerechte Herangehensweise begeisterte

Beim Bingo-Spiel testeten die Kinder ihr Wissen. Auf einem Zettel kreuzten sie die richtigen Antworten an. Bingo hatte derjenige, der zuerst alle Kästchen in der Reihe voll hatte. Als Belohnung gab’s Gummibärchen. Logisch: in Fledermaus-Form. Im Anschluss lauschten die Kinder einer Märchengeschichte: Über Rudi die Fledermaus, die trotz ihres geschädigten Gehörs ihre Umwelt erkundet und Freundschaften zu anderen Tieren geschlossen hatte.

Die kindgerechte Herangehensweise an den Artenschutz kam bei den Eltern gut an. Daniel und Daniela Bruchhagen aus Mering nahmen mit ihren Söhnen Kai und Jan an der „Bat-Night“ teil und waren begeistert.

Sobald die Dunkelheit eingebrochen war, schnappten sich die Kinder ihre Taschenlampen und suchten die Schmutter nach Fledermäusen ab. Lockendes Futter – Stechmücken – gab es reichlich. Eine Fledermaus ließ sich trotzdem nicht mehr blicken.

Themen Folgen