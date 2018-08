vor 25 Min.

Fleischeslust bei Sommerhitze

Heimische Metzgereien freuen sich. Verkauf von Grillfleisch steigt bei Hitze

Von Petra Krauss-Stelzer

Sommer, Hitze, Grillen. Das gehört einfach zusammen. Ein beliebtes kulinarisches Freizeitvergnügen ist das, nicht nur hierzulande. Wenn der Tag lang und heiß war und abends die Temperaturen immer noch tropisch sind - da werfen viele Menschen gern den Grill an, sitzen gesellig „open air“ zusammen und legen auf: Einen Rinderspieß zum Beispiel, aber einen besonderen: Die hauchdünn geschnittene Roulade ist mit einer köstlichen Bärlauch-Kräuterpaste eingepinselt, zwischen die Rouladenscheibchen kommt geräuchertes Wammerl. Diese schon grillfertig zubereitete Köstlichkeit haben die Kunden von Lena Zimmermann von der Gablinger Hofmetzgerei Zimmermann heuer besonders gern gekauft.

Und wie ihre Kollegen bestätigt die junge Geschäftsfrau die heuer angesichts der Dauerhitze besonders gute Nachfrage nach Grillfleisch. Lena Zimmermann hat auf ihrem Hof der Nachfrage wegen inzwischen sogar einen zweiten Fleischautomaten aufgestellt. Rund um die Uhr können sich die Kunden an jedem Wochentag mit frischem Grillgut versorgen.

Kommt eine allgemeine Erfahrung der Metzgereien dazu: Beim Grillen sind die Männer vorn dran. Und sie wollen nicht nur selbst die Kohle anzünden oder das Gas anmachen - sie kaufen das Grillfleisch auch liebend gern selber ein: „Ja, sie wollen vor allem ein richtig gutes, dickes Steak!“ lacht Petra Dichtl von der Metzgerei Dichtl in Gessertshausen. Am liebsten ungewürzt, nicht mariniert. Das Würzen machen die Herren der Schöpfung gern selber. „Die Männer haben da ihre Geheimnisse“, sagt auch Irmgard Schwab von der Metzgerei Schwab in Altenmünster. Hochwertige Roastbeefs, riesige T-Bone-Steaks lassen sich die männlichen Kunden auch bei ihr ohne mit der Wimper zu zucken einiges kosten.

Gern legen die Grillfreunde auch für Schwein- oder Rindfleisch in dry-aged-Qualität ein höheres Sümmchen auf die Ladentheke, ist die Erfahrung von Petra Dichtl. Aber auch Cevapcici oder Bratwurstschnecken à la Caprese - also mit Tomaten, Mozarella, Basilikum - oder das Lechtallamm munden ihren Kunden.

Generell muss es aber schnell gehen beim Grillen, deshalb läuft schon mariniertes Fleisch bei allen Metzgereien sehr gut. Das ist auch bei Brunhilde Müller in ihrer Metzgerei in Blankenburg der Fall.

Lena Zimmermann hat noch eine kulinarische Vorliebe ihrer Kunden ausgemacht. „Die Tendenz ist nicht mehr das Fleisch pur, sondern garniert.“ Ausgefallene Kreationen. Also: Spieße mit Käse, mediterran gefüllt zum Beispiel. „Dann muss man eben nur noch das Päckchen aufmachen“, bestätigt die Gablingerin den Wunsch nach Arbeitserleichterung.

Grillen gilt eben als schnelles Kochen, „und viele Kunden sagen, sie müssten dann die Küche nicht mehr putzen“, schmunzelt Petra Dichtl. Doch wer putzt den Grill? (pks)

Themen Folgen