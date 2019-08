02.08.2019

Fleißige Schulradler erhalten Auszeichnung

Meitinger, Schwabmünchner und Königsbrunner treten in die Pedale

Kühle Drinks für Schüler aus Schwabmünchen, Meitingen und Königsbrunn: Passend zu den sommerlichen Temperaturen gab es zur Auszeichnung der drei besten Schulen beim diesjährigen „Schulradeln“ alkoholfreie Cocktails aus der mobilen und landkreiseigenen APE:BAR für alle fleißigen Radler. Die Abkühlung hatten sich die Kinder und Jugendlichen redlich verdient: Sie hatten von den elf teilnehmenden Schulen im Augsburger Land am fleißigsten in die Pedale getreten.

Die Pilotaktion „Schulradeln“ in Bayern wird 2019 erstmals im Freistaat Bayern veranstaltet. In diesem Jahr konnten sich ausschließlich Schüler, Eltern und Lehrkräfte der weiterführenden Schulen in den Pilotkommunen – den Landkreisen Augsburg und Fürth sowie den Städten Erlangen, Lindau, München und Wolfratshausen – an der Aktion beteiligen. Vom 20. Mai bis 9. Juni konnten die Schüler im Landkreis fleißig radeln und die zurückgelegten Distanzen auf der Webseite der Aktion „Stadtradeln“ eintragen. Im Gesamtergebnis waren 222500 Kilometer zusammengekommen, die die Kinder und Jugendlichen auf ihren Rädern zurückgelegt hatten. „Radfahren ist ein wichtiger Baustein in der Mobilitätsentwicklung von jungen Leuten, denn es zeigt, wie vielseitig und vor allem nachhaltig Mobilität sein kann“, sagte Landrat Martin Sailer. „Die Fahrt zum Bäcker am Sonntag muss nicht zwingend mit dem Auto zurückgelegt werden“, ergänzte Mareike Hartung, Mobilitätsmanagerin im Landkreis Augsburg. (AL)

Themen Folgen