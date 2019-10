vor 8 Min.

Fliederstraße nicht völlig zubauen

Bebauungsplan sieht künftig begrenzte Hausgrößen vor

Von Angela David

Damit die Grundstücke an der Flieder- und Nelkenstraße in Zukunft nicht beliebig dicht bebaut werden können, hat der Stadtrat vor einigen Monaten eine städtebauliche Untersuchung veranlasst, die das Gebiet überprüfen und Vorschläge für einen Bebauungsplan machen soll.

Die Stadträte möchten nämlich gerne den luftigen und grünen Charakter dieses Quartiers erhalten.

Nun haben die Mitglieder des Planungsausschusses in seiner jüngsten Sitzung, an der auch die meisten Anwohner des Gebiets teilnahmen, einen Vorentwurf zum Bebauungsplan einstimmig abgesegnet, der für die Zukunft eine maximale Größe von 210 Quadratmetern Fläche vorsieht und höchstens zwei Stockwerke plus Dachgeschoss.

Auf diese Weise können auf den größeren Grundstücken selbst bei maximaler Ausnutzung höchsten Mehrfamilienhäuser mit sechs Wohneinheiten entstehen. Städteplaner Till Fischer vom Büro AKFU aus Germering bestätigte, dass eine solche Wohnanlage aber immer eine Tiefgarage bräuchte, weil auf den Grundstücken und in der engen Fliederstraße keinesfalls Platz für mehr Stellplätze wäre. Wie die Stadträte berichteten, sei bereits jetzt oftmals der ganze Gehweg zugeparkt, weil es in dem Viertel so eng zugeht.

Grund für die Planungen waren Anfragen von Investoren und Bauherren, die hinter dem Schuster-Areal Mehrfamilienhäuser mit kleinen Appartements bauen wollten, wie sie derzeit stark nachgefragt sind. Rechtlich wäre dies auch sehr wohl zulässig gewesen, wenn kein Bebauungsplan aufgestellt wird.

Schon im Bauausschuss scheiterte zunächst der Antrag auf den Abriss eines alten Hauses Baujahr 1959 und ein Antrag auf Errichtung von 16 Wohneinheiten mit Tiefgarage. Vor einigen Monaten hat der Stadtrat deshalb beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen und eine Veränderungssperre zu veranlassen.

Der nun abgesegnete Entwurf fand Zustimmung in allen Fraktionen. Er böte genügend Gestaltungsspielraum und eine sinnvolle, gemäßigte Nachverdichtung.

Wilhelm Kugelmann wies darauf hin, dass die Kommune durchaus das Ziel habe, das Gebiet in ein reines Wohngebiet umzuwandeln. Bisher ist dort noch ein Gewerbebetrieb angesiedelt, weshalb das Areal ein „allgemeines Wohngebiet“ ist, wo noch höhere Lärmwerte zulässig sind als in einem „reinen“ Wohngebiet.

