12.06.2018

Fliegende Ritter schwingen durch den Kletterwald

Neue Seilbahnen sind die Attraktion im Hochseilgarten auf Scherneck

Seit elf Jahren wird im Schernecker Wald geklettert und geschwungen. Die Anlage auf dem Schlossgelände in der Gemeinde Rehling bietet seit dieser Saison weitere Attraktionen für die Besucher. Die Kletterer können sich nun mit mehreren Seilbahnen in rund 20 Metern Höhe quer durch die Bäume schwingen, und der Kinderparcours wurde attraktiver gestaltet.

Der Kletterwald Scherneck ist im Mai 2007 als „Robins Wood“ eröffnet worden. Nur wenige haben wohl erwartet, dass die Freizeiteinrichtung so „einschlagen“ und die Massen anziehen würde. Vor fünf Jahren ist der Hochseilgarten von der Tiefblick Kletterwald Scherneck GmbH übernommen worden. Damit ist er der fünfte Tiefblick-Hochseilgarten – und einer der größten Bayerns.

Kinder und Erwachsene können Ausdauer, Geschicklichkeit und Mut unter Beweis stellen. In Höhen zwischen einem und 15 Metern lassen sich neun Parcours mit über 90 Kletterelementen verschiedener Schwierigkeitsgrade erkunden. Dabei balancieren, klettern und schwingen die Kletterer an Seilen oder baumelnden Reifen, Leitern und Brettern. Sie fahren mit dem Skateboard von Baum zu Baum, klettern durch das riesige Spinnennetz und nutzen zum Abstieg eine rasante Seilbahnfahrt mit dem Flying Fox.

Das luftige Abenteuer ist geeignet für Familien oder im Rahmen eines Gruppenausflugs auch für Schulen, Vereine oder Firmen. Kinder dürfen ab sechs Jahren gemeinsam mit einem Erwachsenen klettern, Teenager ab 14 Jahren ohne Begleitung. Der Kiddy-Parcours ist ab zwei Jahren mit Beaufsichtigung vom Boden aus freigegeben. Ausrüstung, wie Helme und Gurte, werden gestellt. Eine Sicherheitseinweisung durch speziell geschultes Personal ist Pflicht.

Neu ist der Flying-Fox-Parcours „Fliegender Ritter“. Sechs Seilbahnen führen quer durch den Lindenwald – bis zu 20 Meter hoch – mit einer Gesamtlänge von über 300 Metern. Die längste Seilbahn ist dabei 90 Meter lang. Ebenfalls neu ist der Kinderparcours „Klabautermann“, geeignet für Jungkletterer von zwei bis fünf Jahre. Zwölf Elemente in bis zu einem Meter Höhe können die Kleinen absolvieren, Erwachsene müssen die Kinder am Boden begleiten. Die größte Herausforderung im Kletterwald ist der „Schwarze Ritter“ mit 13 Kletterelementen in einer Höhe von bis zu 20 Metern.

Geöffnet ist der Kletterwald in Scherneck am Freitag, Samstag, Sonntag und an allen Feier- und Brückentagen. In den Ferien ist die Anlage täglich in Betrieb. Gruppen können auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten Termine buchen. (at)

Themen Folgen