13:40 Uhr

Fliegerbombe in Langweid-Foret ist entschärft - Evakuierung aufgehoben

In Langweid-Foret wurde am Mittwochmittag eine Fliegerbombe gefunden.

In einem Gewerbegebiet in Langweid-Foret ist am Mittwoch eine Fliegerbombe gefunden worden. Gegen 15 Uhr konnte die Bombe entschärft werden.

An einer Baustelle im Gewerbegebiet in Langweid-Foret ist am Mittwochmittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Laut Polizei hat sie ein Gewicht von etwa 50 Kilo. Gegen 15 Uhr gelang es einem Entschärfungsteam, die Bombe zu entschärfen. Seither ist auch die Evakuierung aufgehoben.

Polizei und Feuerwehr evakuieren nach Bombenfund in Langweid-Foret

Der Evakuierungsradius lag bei 300 Metern. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot von etwa 60 Einsatzkräften vor Ort und kümmerten sich um die Evakuierung.

Gefunden wurde die Baustelle auf einer Baustelle im Gewerbegebiet. Wohngebäude gibt es in der Umgebung augenscheinlich keine. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Chemie-Firmen. Mehrere Betriebe mussten im laufenden Betrieb evakuiert werden. Auch die JVA liegt nicht weit entfernt. Allerdings nicht im Evakuierungsradius.

Vor rund fünf Jahren wurde in der Nähe des Gefängnisses schon einmal eine etwa 250 Kilo schwere Fliegerbombe gefunden und entschärft. Auslöser für den Fund waren Bodenuntersuchungen, da auf dem Gelände ein Gewerbegebiet entstehen sollte. (cf,kinp)

