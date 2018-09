vor 37 Min.

Fliesen gibt’s jetzt im Supermarkt

Diedorfer Unternehmen ist nun auch in Gersthofen vertreten

Gersthofen/Diedorf Weber Baustoffe & Fliesen in Diedorf geht neue Wege im Fliesenverkauf: Das seit 2012 zur Tübinger Firmenfamilie Kemmler gehörende Traditionsunternehmen expandiert mit dem neuen Konzept eines Fliesen-Supermarktes nach Gersthofen. Zusätzlich wurde ein Online-Shop aufgebaut, über den die Aktionsware auch überregional erhältlich ist.

„Im Raum Augsburg wollen wir der Preisbrecher im Verkauf von Fliesen sein“, betont Geschäftsführer Dennis Sesar. In der rund 15 Kilometer vom Hauptstandort in Diedorf entfernt liegende Filiale in der Senefelder Straße 15 in Gersthofen steht für Kunden, die schnell zuschlagen wollen, die Ware auch in größeren Mengen zum Mitnehmen bereit. In der Verkaufshalle ist Platz für über 300 Paletten Fliesen.

Rund einhundert Sorten umfasst das laufend wechselnde Fliesen-Sortiment – alles Aktionsware, die schnell abverkauft und durch stets neue Angebote ersetzt werden soll. Die Idee ist es, ständig neue Schnäppchen zu bieten. Ware von namhaften Herstellern, die zum Teil aus Überproduktionen stammt und eigens hinzugekauft wird. Dazu Ausläufer und Restposten aus dem regulären Fliesen-Programm von sowie aus den weiteren Filialen – ergänzt um Zubehör, Bauchemie und Werkzeug.

Der neue Fliesen-Supermarkt Weber richtet sich vor allem an die Privatkundschaft unter den Fliesenkäufern, wie Häuslebauer oder Sanierer. Der neue Fliesen-Supermarkt wird unter dem Namen Kemmler geführt. Seit Ende August ist die Ware aus dem Supermarkt auch online unter www.fliesen-supermarkt.de verfügbar. (AL)

Themen Folgen