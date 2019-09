vor 24 Min.

Flohmarkt für Bücher und Medien

Termine und Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert am Montag regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Pfarrei St. Georg und Michael veranstaltet einen Flohmarkt am Donnerstag, 3. Oktober, von 10 bis 15 Uhr auf dem Platz vor dem Roncallihaus, Klausenberg 7 (bei schlechtem Wetter drinnen).

Am Samstag, 5. Oktober, und am 12. Oktober findet im Innenhof des Alten Rathauses, Von-Cobres-Straße 1, der Bücherflohmarkt der Bücherfreunde Göggingen statt. Beginn ist um 10 Uhr.

Wie klingt „Echt Hettenbacherisch“? Eine kleine Dialektkunde stellt Angelika Grußler in ihrem Vortrag am Mittwoch, 2. Oktober, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91, vor.

Die Geschichte „Die kleine Eule kommt in den Kindergarten“ wird am Dienstag, 1. Oktober, in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Beginn ist um 15.30 Uhr. Kinder ab vier Jahren können kostenfrei an der Lesung teilnehmen.

Um Protest geht es beim Poesiebrunch am Sonntag, 6. Oktober, um 10 Uhr im Abraxas, Sommestraße 30, Ballettsaal. Literaturinteressierte sind eingeladen, mit eigenen oder fremden Texten einen Beitrag zum Thema zu leisten. Veranstalter sind der MGT Pfersee und das Kulturhaus Abraxas.

Beim Medienflohmarkt am Donnerstag, 3. Oktober, von 10 bis 14 Uhr im Bürgerhaus Pfersee, Stadtberger Straße 17, werden vor allem Bücher, Spiele, Hörbücher, DVDs, LPs und CDs verkauft. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen. (mus)

