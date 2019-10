vor 25 Min.

Flohmarkt und Lesung

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Am Samstag, 12. Oktober, findet im Innenhof des Alten Rathauses, Von-Cobres-Straße 1, der Bücherflohmarkt der Bücherfreunde Göggingen statt. Beginn ist um 10 Uhr.

Die Geschichte „Harvey mit den vielen Hüten“ wird am Dienstag, 8. Oktober, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können an dieser kostenlosen Veranstaltung ohne Anmeldung teilnehmen.

Wissenswertes zum Ausbau und zur Nutzung des Hettenbachs erzählt Nikolas Fendt am Mittwoch, 9. Oktober, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91. (mus)

