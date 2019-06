vor 54 Min.

„Florian Stadtbergen 30/1 kommen!“

Beim Stadtfest wurde die neue Drehleiter übergeben

Von Ingrid Strohmayr

Mit drei Salutschüssen begrüßte der Schützenverein Stadtbergen die neue Drehleiter der FF Stadtbergen. Vom Feuerwehrhaus in der Ochsengasse führte ein kleiner Festzug, zünftig musikalisch begleitet vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten, in die Arena des Stadtfestes zur Segnung und Übergabe des Hubrettungsfahrzeugs. Bei strahlendem Sonnenschein wurde das neue Rettungsgerät feierlich seiner Bestimmung übergeben.

Geht es im Stadtrat um eine Angelegenheit der freiwilligen Feuerwehr, herrscht meist sehr schnell Einigkeit darüber, was zu tun ist. „Diese eindeutige Haltung des Stadtrates ist vor allem eine Wertschätzung Ihrer Arbeit, der freiwilligen Feuerwehr“, betonte Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz in seiner Festrede. Der Aufgabenbereich der Feuerwehr ist längst nicht mehr nur auf die Brandbekämpfung beschränkt. Der Zuständigkeitsbereich ist viel umfassender, denn auch die Ursachen vieler Gefahren haben zugenommen. „Neben einer großen Einsatzbereitschaft gehört auch Fachwissen dazu, um den Gefahren wirksam begegnen zu können“, so Metz.

Die reinen Fahrzeugkosten belaufen sich auf rund 700000 Euro. Aufgrund der kommunalen Kooperation in Form der gemeinsamen Beschaffung von drei baugleichen Drehleitern mit den Städten Gersthofen und Burgau wurde von der Regierung von Schwaben ein zusätzlicher Förderbetrag in Höhe von 22500 Euro bewilligt. Für das Fahrzeug bekommt die Stadt eine staatliche Förderung in Höhe von insgesamt 247500 Euro.

Kommandant Martin Rusch erläuterte die Vorzüge des neuen Fahrzeugs. Die genaue Bezeichnung lautet L32A-XS 3.0, wobei das XS für schmal steht. Das ermöglicht es der Feuerwehr, auf engstem Raum zu agieren. Das 15 Tonnen schwere und 300 PS starke Einsatzfahrzeug bietet mit seinem Gelenkteil Vorteile vor allem bei Hochhäusern und zugeparkten Straßen. Der barrierefreie Rettungskorb ist für fünf Personen ausgelegt und damit bestens für medizinische Einsätze geeignet; die Leiterlänge beträgt 32 Meter.

Eine besondere Ehre kam zuletzt den beiden stellvertretenden Kommandanten Sebastian Rusch (Stadtbergen) und Werner Eberle-Kisch (Deuringen) zuteil. Beide haben erfolgreich den Zugführerlehrgang mit Bravour bestanden. Somit wurden beide zum Zugführer und Hauptlöschmeister befördert. Bevor die Stadtberger Bürger sich von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ihrer neuen Drehleiter überzeugen konnten, segnete Stadtpfarrer Konrad Huber das Fahrzeug, das dem Schutzpatron St. Florian geweiht ist. (inst)

